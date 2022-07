Razzo cinese “Lunga marcia 5B” in rotta sulla Terra: l’impatto sabato sera, Sud Italia resta a rischio

29 Luglio 2022 22:40

Il razzo cinese “Lunga marcia 5B” sta precipitando sulla Terra fuori controllo: domani sera l’impatto

Di ora in ora si fanno sempre più accurate le previsioni sulla caduta dello stadio centrale del razzo cinese ‘Lunga marcia 5B’, in rientro incontrollato in atmosfera. Le ultime stime aggiornate, elaborate dall’americana Aerospace Corporation, collocano l’evento intorno alle 20:26 (ora italiana) di sabato 30 luglio, con un’incertezza di circa 6 ore. La situazione rimane comunque in evoluzione: il margine di errore rimarrà sostanziale fino all’ultimo.

Nuovi aggiornamenti sulla caduta del razzo cinese ‘Lunga Marcia’, prevista nella serata di domani. In base alle previsioni attuali di caduta, la Protezione Civile ha fatto sapere che, dalle misurazioni, non si possono ancora escludere tre differenti traiettorie verso l’Italia. Queste ultime potrebbero interessare il Centro-Sud, in particolare Lazio (da Latina verso Sud), Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.