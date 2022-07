Raoul Bova e Rocìo Morales in vacanza a Roccella: “Calabria, ti voglio bene”

4 Luglio 2022 15:41

L’attore di origini roccellesi e la bella Rocìo, sua dolce metà, in vacanza in Calabria: e lei sui social non nasconde la felicità e l’affetto per questo Regione

Terra di vip, ormai lo sappiamo. Negli ultimi mesi raccontiamo spesso di come diversi artisti italiani prediligano le mete calabresi per trascorrere le vacanze, per ambientare i propri videoclip o per esaltare qualche prodotto o simbolo tipico del luogo in diretta tv. Abbiamo visto Jovanotti tra Scilla e Gerace, Christian Vieri tra Palmi e Reggio, ma sono solo due dei tantissimi che hanno scelto i mari e le coste della Calabria o anche solo della provincia reggina. L’ultimo in ordine di tempo è Raoul Bova, insieme alla sua dolce metà, Rocìo Morales.

In realtà, loro, sono vip “di casa”. Raoul Bova è nato a Roma ma le sue origini sono reggine (il padre è di Roccella), motivo per cui spesso nel periodo estivo – specie quando era ragazzino – trascorre le vacanze nella località ionica. Con l’attuale partner, anche per questo, ha girato il famoso corto di Gabriele Muccino qualche anno fa (“Calabria, terra mia”). Anche lei, la bella spagnola che ha stregato Bova nel 2011, conosce quindi bene la Regione e le sue bellezze, anche perché è tra le protagoniste “Donne di Calabria”, la docu-serie in onda sulla Rai. E Rocìo non ha affatto nascosto il suo affetto verso lo stivale. Su Instagram, infatti, ha postato alcune foto di lei in spiaggia al tramonto, scrivendo: “Chiedetemi se sono felice. Calabria, ti voglio bene“.