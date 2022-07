Raoul Bova e il messaggio d’amore per Roccella: “nel luogo in cui sono cresciuto tutto ha un sapore più dolce”

6 Luglio 2022 11:11

Raoul Bova e Rocìo Morales in vacanza a Roccella: anche l’attore romano, ma di origini ioniche, ha postato una foto sui social che dice tutto, allegando una frase emozionante sulle sue origini e sui luoghi in cui si è stati bene

I luoghi dell’infanzia, meta dei ricordi estivi, del divertimento, degli amici, della famiglia, della spensieratezza, sono sempre i più belli, per tutti, per tanti. Anche per chi è nato a Roma e ha girato l’Italia e il mondo per lavoro dall’alto della sua fama di attore stimato. Stiamo parlando di Raoul Bova, in questi giorni in vacanza a Roccella Ionica – paese originario del padre e luogo delle vacanze estive dell’attore da giovane – con la famiglia e con la sua dolce metà, Rocìo Morales.

La spagnola, che la Calabria la conosce non solo per il legame a Bova ma anche per aver girato alcune scene di corti e serie, nei giorni scorsi aveva postato alcune foto sui social con tanto di “Calabria, ti voglio bene”. E lo stesso ha fatto Raoul Bova, postando un’immagine su Instagram insieme a una frase che dice tutto: “Nel luogo in cui sono cresciuto tutto ha un sapore più dolce… La famiglia è la luce, il nascondiglio, la verità”, ha scritto l’attore, a dimostrazione – come scritto su – che i luoghi in cui si è cresciuti, in un modo o nell’altro, spesso riescono a rimanere nel cuore, in un posto speciale.