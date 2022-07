Messina, la Questura dà il benvenuto al Commissario di Polizia Giovanni Cardella

14 Luglio 2022 18:05

La Questura di Messina dà il benvenuto al Commissario della Polizia di Stato Giovanni Cardella. In Polizia dal 2019, il dottor Cardella ha prestato servizio come Vice Ispettore della Polizia di Stato presso la D.I.G.OS. della Questura di Messina dove fa ritorno, oggi, dopo aver frequentato e superato brillantemente il 110° Corso per Commissari della Polizia di Stato. Assegnato alla Questura di Messina, così come disposto dal Questore Ioppolo, ha assunto l’incarico di Funzionario Addetto presso l’Ufficio Immigrazione. I nostri migliori auguri di buon lavoro!