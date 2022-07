Abbonamenti Reggina: il dato aggiornato prima del weekend

29 Luglio 2022 17:14

Sabato e domenica la biglietteria sarà chiusa, ma l’acquisto dell’abbonamento può essere effettuato online

Si sta per concludere l’ultima settimana di luglio, mentre continua a salire il numero degli abbonamenti in casa Reggina. Stando a quanto risulta nelle ultime ore ore, sono 1800 i tifosi che hanno già aderito alla campagna promossa dalla società amaranto per la stagione di Serie B 2022/23. La dirigenza spera in una impennata nelle prossime settimane e che il popolo reggino risponda presente all’ottimo calciomercato fin qui messo a segno e all’appello del tecnico Filippo Inzaghi. L’allenatore ex Campione del Mondo nei giorni scorsi aveva lanciato un messaggio chiaro: “non vedo l’ora di vedervi allo stadio”.

Per far crescere il numero di tessere staccate, la società aveva anche lanciato domenica la campagna abbonamenti agevolata per la parte femminile del pubblico, serve ancora tempo per capire se sortirà effetti ma rispetto ad una settimana fa (quando le sottoscrizioni erano 1300) c’è stata comunque una crescita. Di seguito la tabella dei prezzi:

DOVE ACQUISTARE

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a partire da martedì 19 luglio, all’interno dello stadio Oreste Granillo. Per chi acquisterà il titolo di accesso nel punto vendita ufficiale, sarà possibile effettuare solo un cambio posto migliorativo (consulta il regolamento).

Di seguito, date ed orari di apertura:

Venerdì 29 luglio | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Lunedì 1 agosto | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Martedì 2 agosto | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Mercoledì 3 agosto | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00

Giovedì 4 agosto | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Venerdì 5 agosto | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

*Chiuso sabato 30 e domenica 31 luglio.

Date ed orari riguardanti la settimana successiva verranno comunicati in seguito.

ONLINE E ALTRI PUNTI VENDITA

Sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. Dopo aver completato l’operazione, sarà rilasciata una ricevuta che dovrà essere presentata presso il punto vendita ufficiale (Area Hospitality). Per qualsiasi informazione contattare biglietteria@reggina1914.it.

Per chi acquisterà l’abbonamento presso un punto vendita autorizzato VivaTicket e/o online, non sarà possibile effettuare il cambio posto.

SPECIALE PROMO HELBIZ LIVE

Coloro i quali sottoscriveranno l’abbonamento, avranno la possibilità di accedere a un codice promo “REGGINAFUORICASA” per acquistare il pacchetto di tutte le gare in trasferta della Reggina su Helbiz Live, a soli 24,99€.

Come ogni anno, la linea guida (che se possibile fare un trafiletto come le scorse stagioni) per i cambi posto nella stessa tribuna o peggiorativi non sono previsti, solo quelli migliorativi e in qualsiasi caso non previsti per chi li ha sottoscritti online o rivendite, in quanto come da regolamento Vivaticket, non sono previsti rimborsi, cambi o spostamenti dopo averli sottoscritti.