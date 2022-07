Punta Pellaro “centro” d’Italia del Kite: surfisti da tutta la penisola per il 1° Memorial Paolo Rogolino

11 Luglio 2022 16:30

Si è svolta dal 7 al 10 luglio, nella sede di Free Spirits, una tre giorni di Kite Surf per la categoria strapless, dedicata per la prima volta alla memoria di Paolo Rogolino

Una tre giorni ricca di sport, divertimento… e ovviamente tanto mare e vento sulle spalle degli appassionati surfisti. Dal 7 al 10 luglio, nella sede di Free Spirits, si sono tenute le gare di Kite Surf, per la categoria Strapless. L’evento si è svolto a Punta Pellaro, zona di mare particolarmente nota proprio per essere uno dei punti più ventilati d’Italia e per questo tra quelli che possono ospitare questo tipo di iniziative. Quest’ultima, tra l’altro, è stata dedicata per la prima volta alla memoria di Paolo Rogolino, personalità pellarese conosciuta e stimata nonché padre del giovane Giovanni, vice-campione del mondo Strapless della sua categoria.

La zona di Punta Pellaro, a sud di Reggio Calabria, si appresta ad essere una tappa fissa italiana di queste competizioni, che preparano anche i giovani atleti alle sfide fuori Italia e agli appuntamenti mondiali. Il tutto, all’insegna del sano spirito sportivo, dei sorrisi, dei colori e della spensieratezza di chi coltiva una bella passione nella prima parte del proprio percorso di vita. A corredo dell’articolo alcune immagini dell’evento.