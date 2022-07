Basket, la rabbia degli ultras di Torrenova: “non può finire così. Chi ha le Aquile nel cuore si faccia avanti”

16 Luglio 2022 14:03

Torrenova cede il Titolo di Serie B a Pescara dopo una splendida stagione: Le Aquile rischiano di scomparire. Gli ultras della squadra siciliana protestano e chiedono risposte

Dopo una splendida stagione chiusa ai Playoff contro Roseto, i tifosi di Torrenova sembrano sprofondati in un vero e proprio incubo. La società ha deciso di cedere il titolo sportivo al Pescara e delle Aquile siciliane rischia di rimanere solo il ricordo. Gli ultras hanno diramato un comunicato nel quale chiedono risposte. “Dopo aver preso atto della decisione della società Cestistica Torrenovese di vendere il Titolo di Serie B al Pescara attendiamo ancora di sapere quale sarà il nostro destino nella stagione 2022/23. Riprendiamo il comunicato della società “con l’auspicio che, qualunque sia il campionato a cui parteciperemo, sarete sempre al nostro fianco…“.

NOI CI SAREMO, SEMPRE. Sono passati solamente due mesi dalla gara 3 dei Playoff contro Roseto, tutta la squadra sotto il pubblico, a prendersi i meritati applausi dopo una stagione memorabile e sinceramente tutto pensavamo tranne che finisse così, ma capiamo l’attuale dirigenza, capiamo che la Serie B sia una categoria dispendiosa sotto il punto di vista dell’impegno, morale ed economico.

Possiamo credere che tutto finisca così? Possiamo credere che a nessuno importi di una società che ha fatto innamorare tanti appassionati ed ha creato un luogo di aggregazione, il palazzetto, per giovani e meno giovani? Tutti dal signore più anziano al bambino più piccolo sugli spalti a gioire e soffrire per i nostri colori. Vogliamo risvegliare l’animo degli sportivi, imprenditori e non della cittadina e dei paesi limitrofi per aiutare a risollevare le nostre Aquile. Abbiamo sostenuto la squadra sempre anche nei momenti di difficoltà e sinceramente non ci importa in che campionato prenda parte, Serie B, C o D, ci preme solamente vedere in campo quella maglia della quale siamo follemente innamorati.

Non ci interessano le chiacchiere da bar, o contrapposizioni di qualsiasi genere extra sportive, in questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori, in silenzio abbiamo osservato ma ora è il momento di fare sentire la nostra voce. L’unica cosa che ci interessa é vedere in campo Le Aquile e NOI sugli spalti a sostenerle. Chi ha, veramente e senza interessi, la nostra squadra nel cuore si faccia avanti e supporti chi per il Torrenova Basket ha sempre dato tutto. Nel cuore e nella mente siamo Ultras, senza padroni questo ci teniamo a sottolinearlo, ma abbiamo un cervello e lo usiamo. Senza se e senza ma vogliamo la Cestistica Torrenovese in campo per la stagione 2022/23“.