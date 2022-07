Problemi idrici Villa San Giovanni, il Co.Sa.Vi chiede l’intervento della Protezione Civile

17 Luglio 2022 11:15

Il Comitato Co.Sa.Vi. emette un comunicato stampa sulla crisi idrica: richiesto l’intervento della Protezione Civile e l’attivazione di un numero telefonico dedicato alla cittadinanza

“Giancarlo Citrea, presidente del Comitato cittadino Co.Sa.Vi. – “Comitato per la Salute e Vivibilità” nella Città di Villa San Giovanni, porta all’attenzione delle SS.LL. che, a seguito dei continui disservizi quotidiani che perdurano da tempo sulla rete idrica carente sia di manutenzione che di erogazione del servizio stesso;

Considerato che, allo stato attuale la situazione idrica è peggiorata ulteriormente con grave difficoltà della popolazione tutta (carenza di acqua continua), gran parte delle volte senza alcun preavviso verrebbe interrotta di punto in bianco.

Considerato che, tra la popolazione, in special modo ci sono persone anziane e disabili, dializzati, positivi al COVID che non possono autonomamente rifornirsi dell’acqua potabile.

Considerato che, non è più sopportabile un disservizio così pesante; in particolare, i cittadini soffrono di gravissimi disagi e sostengono spese non indifferenti.

CHIEDE

di mettere in atto misure urgenti per fornire acqua potabile e approvvigionare la popolazione che rimane senza o con carenza d’acqua tramite l’ausilio della Protezione Civile (gruppo comunale) e/o dei Vigili del fuoco, attivando una linea telefonica con un numero dedicato tramite il Settore Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni per rispondere tempestivamente alle richieste e alle segnalazioni pervenute, cercando di contenere il disagio creato dalla mancanza d’acqua”. È quanto affermato in un comunicato stampa a firma del presidente del Co.Sa.Vi. Giancarlo Citrea.