Problemi idrici a Pellaro, quinto giorno senz’acqua: cittadini pronti a protestare

27 Luglio 2022 19:23

I residenti di Pellaro sono esasperati e dopo le segnalazioni andate a vuoto degli ultimi giorni sono pronti a scendere in strada

C’è rabbia nel quartiere di Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. In piena estate e con le alte temperature di questi giorni i residenti sono costretti a vivere in casa senz’acqua. I gravi disservizi idrici persistono da cinque giorni e la situazione è sempre più disperata. “Le cisterne sono vuote, inutili al momento tutte le segnalazioni agli enti preposti. Io in casa ho tre figli, di cui un bambino di tre anni, non possiamo vivere così. L’acqua è un diritto primario, non può mancare, figuriamoci per tutto questo tempo. Dai rubinetti non scende neppure un goccio, siamo con le bacinelle”, ha denunciato una signora del luogo ai nostri microfoni.

Anche oggi dunque l’acqua è mancata in tutta la zona di San Filippo, Lume e metà della parte alta di Pellaro. I cittadini hanno intenzione di manifestare qualora la situazione non dovesse risolversi nella giornata di domani e sono pronti a scendere in strada per fare clamore.