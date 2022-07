Problema parcheggi a Messina, Scivolone: “rimozioni auto da parte di ATM provocano rabbia cittadini”

5 Luglio 2022 11:47

Il Consigliere della Seconda Municipalità, Paolo Scivolone, sottolinea il problema parcheggi nelle vie Taormina, Adolfo Celi e Giorgio La Pira

“Il sottoscritto, Consigliere della Seconda Municipalità Scivolone Paolo sottolinea ancora una volta la problematica parcheggi di via Taormina, via Adolfo Celi e via Giorgio La Pira, spiegando che in queste ultime ore si sono registrati incursioni fatte da ATM, con rimozioni forzate e multe alle auto in sosta lungo l’asse (Via Taormina, Via Adolfo Celi, Via Giorgio La Pira). Tali azioni provocano dissenso, rabbia e malumori dei residenti e commercianti che si affacciano lungo l’importante arteria che si trovano continuamente penalizzati proprio per i blitz perpetrati dall’Azienda di Trasporto Pubblico.

Visto che gli alloggi sono stati costruiti prima del decreto legge n. 122/1989 (legge Tognoli), si richiede a codesta Amministrazione e al presidente di ATM Giuseppe Campagna di trovare delle soluzioni come la realizzazione di stalli per auto lungo l’asse viario con l’obiettivo di tutelare i residenti e commercianti. Inoltre ricorda che l’argomento in questione è già stato affrontato dal precedente Consiglio della Seconda Municipalità a seguito ad una mozione presentata dal Sottoscritto. La mozione chiedeva la realizzazione di stalli distribuiti lungo l’asse in questione proprio per limitare il problema ed andare in contro alle esigenze dei residenti e commercianti. Nelle more che si possano realizzare gli stalli richiesti sarebbe opportuno incontrare in tempi brevissimi il presidente di ATM s.p.a e l’assessore alla mobilità urbana al fine di trovare una soluzione temporanea condivisa”. È quanto afferma in una nota inviata alla stampa Paolo Scivolone, Consigliere della Seconda Municipalità di Messina.