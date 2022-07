Primarie del Centro/Sinistra in Sicilia, Floridia (M5S): “io valore aggiunto. Se vinco Chinnici e Fava mi affiancheranno”

2 Luglio 2022 14:15

“Perché io? Portavo un valore aggiunto, l’esperienza di governo in coalizione e quindi con un esercizio già maturato di rapporti con le altre forze del campo progressista”. E’ quanto afferma, in conferenza stampa a Palermo, Barbara Floridia, candidata a governatore del Movimento 5 Stelle alle primarie del Centro/Sinistra in Sicilia, “Il presidente Conte, facendo sintesi – rimarca- ha valutato che la mia persona potesse per vincere le primarie e poi vincere le regionali, di essere un valore aggiunto. Che sarà rafforzato dall’affiancamento di un altro componente del governo che conosce benissimo la Sicilia, Giancarlo Cancelleri, e la sua esperienza nell’isola e nazionale e i miei contatti governativi”. Poi rivolgendosi ai due candidati del M5s che erano in campo prima della sua scelta, Nuccio Di Paola, capogruppo all’Ars, e il suo collega deputato Luigi Sunseri, presenti alla conferenza stampa ha detto: “Luigi, Nuccio vinciamo ste primarie”.

“Sono certa – evidenza – che sia la Chinnici che Fava mi affiancheranno se dovessi essere io a vincere e aggiungeranno la loro grande esperienza alla mia. Ma credo che adesso la Sicilia abbia bisogno di freschezza, di persone giovani e fresche che possono rappresentare un valore aggiunto”.