23 Luglio 2022 10:22

Primarie del Centro/Sinistra in Sicilia: si vota sino alle 22 online e nei gazebo allestiti in alcune città

Dalle 8 in Sicilia si vota per le primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana. In lizza Caterina Chinnici del Pd, Claudio Fava dei Centopassi, Barbara Floridia del M5s. Sicuramente il terremoto avvenuto a Roma con la caduta del Governo Draghi ha creato delle crepe nell’area progressista con la divisione netta tra Pd e Movimento 5 Stelle basti pensare che il segretario Dem, Enrico Letta, ha mandato in soffitta il “campo progressista”.