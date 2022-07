Primarie del Centro/Sinistra, a Palermo e a Ragusa i primi confronti tra i candidati

10 Luglio 2022 18:04

Presidenziali 2022 del fronte progressista, oggi e domani a Palermo e a Ragusa i primi confronti tra i candidati

Entrano nel vivo, col confronto di oggi a Palermo su “Antimafia, anticorruzione e trasparenza”, le presidenziali22 tra i candidati del fronte progressista Barbara Floridia (M5S) Caterina Chinnici (Pd) e Claudio Fava, L’incontro si terrà a partire dalle ore 18 al PYC (Palermo Youth Centre), all’interno di Villa Trabia a Palermo. Domani il confronto tra i tre candidati si sposterà invece a Ragusa , sempre alle 18, a piazza San Giovanni, e verterà sul tema “Infrastrutture e mobilità”.

Per tutti gli incontri, compresi quelli dei prossimi giorni (il 17 ad Agrigento, il 18 a Messina, il 20 a Gela e il 21 a Catania) è’ prevista la diretta streaming sulle pagine Facebook di Claudio Fava (facebook.com/ClaudioFava2022), del Movimento 5 Stelle Sicilia (facebook.com/MoVimento5StelleSicilia) e del PD Sicilia (facebook.com/pdsicilia). Il voto è in programma sabato 23 luglio. Per votare occorre registrarsi, entro il 21 luglio, sul portale www.presidenziali22.it (sia per il voto online sia per il voto ai gazebo).