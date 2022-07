Il prezzo dell’elettricità vola a 484 euro a MWh

26 Luglio 2022 12:26

Situazione energetica sempre più difficile

Ancora in netto rialzo i prezzi dell’Elettricità alla Borsa elettrica, che nell’ultima settimana hanno superato i 480 euro a Megawattora. Nella settimana da lunedì 18 a domenica 24 luglio il GME ha registrato un prezzo medio di acquisto dell’energia elettrica (PUN) pari a 483,80 €/MWh contro i 422,93 della settimana precedente. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME si attestano a 4,5 milioni di MWh, con la liquidità al 68,8%. I prezzi medi di vendita sono variati tra 428,21 €/MWh di Sud, Calabria e Sicilia e 511,38 €/MWh di Nord e Centro Nord.

Intanto il contratto benchmark europeo sul gas naturale (TTF olandese) sale sopra € 190 per MWh, come possiamo vedere dal grafico che dimostra come questa spirale non sia affatto legata alla guerra in Ucraina ma abbia invece origini ben più lontane, e cioè già da metà 2021 con il boom della domanda post restrizioni internazionali legate alla pandemia.