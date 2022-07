Carburanti, prezzi al ribasso: il diesel torna sotto i 2 euro | DATI

12 Luglio 2022 10:47

Al ribasso i prezzi dei carburanti: benzina self service a 2,02, diesel scende sotto i 2 euro

Prezzi alla pompa in calo anche questa mattina, nonostante il balzo della quotazione internazionale del gasolio. Benzina self service a 2,02 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,98 euro. Brent a 105 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,022 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 2,025, pompe bianche 2,017), diesel a 1,979 euro/litro (-6, compagnie 1,980, pompe bianche 1,978).

Benzina servito a 2,158 euro/litro (-2, compagnie 2,200, pompe bianche 2,076), diesel a 2,117 euro/litro (-2, compagnie 2,158, pompe bianche 2,037). Gpl servito a 0,823 euro/litro (invariato, compagnie 0,832, pompe bianche 0,812), metano servito a 2,124 euro/kg (+4, compagnie 2,148, pompe bianche 2,105), Gnl 2,157 euro/kg (+3, compagnie 2,184 euro/kg, pompe bianche 2,138 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,118 euro/litro (servito 2,353), gasolio self service 2,080 euro/litro (servito 2,320), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,223 euro/kg, Gnl 2,142 euro/kg.