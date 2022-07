Carburanti, nessuna variazione nei prezzi di benzina e diesel | DATI

5 Luglio 2022 11:06

Non viene registrata nessuna variazione significativa nei prezzi dei carburanti nelle ultime 24 ore

Tutto fermo sulla rete carburanti, stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana. Non ci sono variazioni dei prezzi consigliati delle compagnie. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,056 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 2,061, pompe bianche 2,044), diesel a 2,019 euro/litro (-3, compagnie 2,021, pompe bianche 2,014).

Benzina servito a 2,189 euro/litro (-2, compagnie 2,233, pompe bianche 2,103), diesel a 2,155 euro/litro (-2, compagnie 2,197, pompe bianche 2,072). Gpl servito a 0,825 euro/litro (invariato, compagnie 0,834, pompe bianche 0,814), metano servito a 1,965 euro/kg (+4, compagnie 1,992, pompe bianche 1,950), Gnl 2,047 euro/kg (+11, compagnie 2,024 euro/kg, pompe bianche 2,063 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 982 euro per mille litri (+23 valori arrotondati), diesel a 1060 euro per mille litri (+8 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1460,69 euro per mille litri, diesel a 1427,59 euro per mille litri.