Previsioni Meteo, via al countdown per la svolta di Venerdì 8: estate ko, arrivano freddo anomalo e forte maltempo

4 Luglio 2022 16:53

Previsioni Meteo, giorni contati per il gran caldo che sta attanagliando il Sud Italia: in Calabria e Sicilia durerà fino a Giovedì 7, poi una svolta brusca con freddo improvviso e maltempo estremo

Altra giornata di caldo intenso oggi in Calabria e Sicilia: a Reggio la temperatura è arrivata a +35°C, a Messina s’è fermata a +33°C, notevoli i +37°C di Siracusa e Cosenza. Mentre gli incendi continuano a bruciare le colline dello Stretto in modo particolare nel versante calabrese, è grande l’attenzione per la svolta fredda e perturbata che darà un brusco stop all’estate. Il giorno da segnare con la “x” blu sul calendario è quello di Venerdì 8 Luglio, quando avremo forte maltempo con piogge, temporali, grandine e venti impetuosi su gran parte del territorio calabro-siculo, e le temperature crolleranno in picchiata di oltre 10°C scendendo a ridosso dei +20°C in pieno giorno, come se fossimo improvvisamente in autunno.

Il caldo proseguirà quindi per altri tre giorni: Martedì 5 Luglio (il più intenso), Mercoledì 6 Luglio (simile ad oggi) e Giovedì 7 Luglio (con una prima lieve flessione). Gli ultimi tre giorni di Anticiclone Africano, gli ultimi tre giorni di sole pieno e fastidiosa afa, gli ultimi tre giorni di clima rovente. Poi la svolta, che arriva direttamente dal Polo Nord: masse d’aria particolarmente fredda si stanno sganciando proprio in queste ore dal Circolo Polare Artico e si dirigeranno nel corso della settimana verso l’Europa centrale, e poi giù di lì verso i Balcani, l’Italia e il Nord Africa tanto che il prossimo weekend farà più freddo in Tunisia e Libia rispetto a Russia e Ucraina.

Non sarà soltanto un breve episodio perturbato: il fresco durerà a lungo, forse anche una decina di giorni o comunque sicuramente una settimana. Anche il maltempo potrebbe persistere a fasi alterne, e comunque prolungarsi da Venerdì 8 almeno al weekend successivo (Sabato 9 e Domenica 10 Luglio), anche se è ancora prematuro entrare nei dettagli specifici sui fenomeni meteorologici in arrivo, che in ogni caso saranno particolarmente violenti a causa dei contrasti termici molto accesi. Prepariamoci a grandinate distruttive, numerose trombe d’aria, piogge torrenziali e forti colpi di vento. Nei prossimi aggiornamenti meteo, i bollettini dettagliati sul forte maltempo in arrivo.