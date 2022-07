Previsioni Meteo, ultimi 4 giorni di caldo fino a Giovedì ma dall’8 Luglio cambia tutto

3 Luglio 2022 12:08

Previsioni Meteo, ultimi giorni di gran caldo in Calabria e Sicilia: continuerà così fino a Giovedì 7 Luglio, poi cambia tutto e torna il maltempo con temperature in picchiata

Il caldo ha i giorni contati. Esattamente quattro, oltre oggi: continuerà così, con temperature elevate a causa dell’anticiclone Africano, fino a Giovedì 7 Luglio compreso. Ma poi cambierà tutto, anche in Calabria e Sicilia (al Centro/Nord, in realtà, già dai giorni precedenti). Le Previsioni Meteo sono sempre più chiare, e quella che inizialmente sembrava una bizzarra e clamorosa ipotesi a lungo termine, adesso è confermata in modo abbastanza definito. L’estate va incontro ad una vera e propria svolta meteorologica, che certamente non sarà definitiva (l’anticiclone africano tornerà, con il suo carico di caldo) ma non sarà neanche un episodio isolato perché durerà a lungo, forse anche più di dieci giorni.

Al Sud, e in particolare nel territorio di Calabria e Sicilia, le temperature crolleranno Venerdì 8 Luglio sin dalle prime ore del mattino, con temporali anche intensi per i contrasti termici. Inizierà così un lungo periodo di freddo anomalo che dovrebbe culminare nel picco freddo di 11-12 Luglio. Il freddo sarà particolarmente intenso per il periodo, con temperature che nei giorni più freddi faranno fatica a superare persino i +25°C sulle coste calabresi e siciliane, eventualità molto rara in piena estate. Ma a fare più scalpore sarà il maltempo, particolarmente intenso con forti temporali, grandinate e trombe d’aria. Massima attenzione alle attività all’aperto, la situazione è esplosiva anche se è ancora prematuro indicare con precisione quali saranno le zone più colpite e in quali momenti precisi si verificheranno i fenomeni più estremi. Ma per questo avremo modo e tempo nei dettagli previsionali dei prossimi bollettini. Intanto ci sono altri 4 giorni (più oggi) di caldo estremo che, però, adesso hanno almeno un orizzonte conclusivo che li potrà rendere meno insopportabili almeno sotto l’aspetto psicologico.