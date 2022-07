Previsioni Meteo, ancora due giorni di gran caldo. Domenica rinfresca

28 Luglio 2022 18:32

Previsioni Meteo, altri due giorni di gran caldo in Calabria e Sicilia: temperature massime fino a +35°C venerdì e sabato, poi rinfresca

Continua a fare caldo tra Calabria e Sicilia, senza eccessi particolarmente esagerati ma con una grande costanza di temperature che quotidianamente arrivano a lambire i +35°C nelle ore diurne, per poi rinfrescare durante la notte. Oggi il clima afoso è stato aggravato dall’altissimo tasso di umidità relativa. E farà ancora così tanto caldo per altri due giorni, venerdì e sabato, mentre poi la situazione cambierà domenica 31 luglio, l’ultimo giorno del mese, quando l’aria rinfrescherà decisamente con un netto calo di circa 4-5°C.

Il calo termico non sarà accompagnato dal maltempo: si tratterà di un rientro delle temperature nella norma del periodo senza fenomeni meteorologici avversi, anzi, con la persistenza del cielo sereno o poco nuvoloso. Anche Agosto inizierà all’insegna del bel tempo, ma con un clima meno estremo in termini di caldo: nei primi giorni del mese, sulle coste calabresi e siciliane le temperature massime non supereranno i +31/+32°C.