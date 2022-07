“Patto per lo Sviluppo della Calabria”, visita alla Regione del Presidente di Confindustria Bonomi

7 Luglio 2022 14:12

Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi domani sarà nello Stivale per sostenere il “Patto per lo Sviluppo della Calabria”

Domani, venerdì 8 luglio, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sarà in Calabria per sostenere il “Patto per lo Sviluppo della Calabria”. Il programma della giornata comincia alle 9.45, con il Consiglio di Presidenza di Unindustria Calabria presso la Cittadella Regionale. Partecipano tra gli altri, oltre a Bonomi, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara. Alle 11, poi, conferenza stampa presso la Cittadella regionale e alle 13 visita al Porto di Gioia Tauro, con le istituzioni sopracitate accompagnate dal presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli.