Catanzaro, l’8 luglio la presentazione dell’iniziativa “Vigneti aperti”: presente l’assessore Gallo

7 Luglio 2022 11:25

Domani, venerdì 8 luglio, presso la Cittadella di Catanzaro, verrà presentata l’iniziativa “Vigneti aperti”: presente l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo

L’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, parteciperà alla conferenza di presentazione dell’iniziativa “Vigneti aperti” che si terrà venerdì 8 luglio, alle ore 11:30, nella sala oro della Cittadella a Catanzaro. “Vigneti aperti” è la nuova proposta di enoturismo promossa dal Movimento “Turismo del Vino Calabria”, coinvolge 14 cantine e si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio partendo dalle vigne, per vivere in contatto diretto con gli areali produttivi del vino calabrese. Il calendario degli appuntamenti in vigna, che si svolgerà fino al mese di ottobre, sarà illustrato dal presidente di Mtv Calabria, Pierluigi Aceti.