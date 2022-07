Serie B, Reggio Calabria batte Como: la presentazione dei calendari all’Arena Ciccio Franco

4 Luglio 2022 20:21

La nuova Reggina madrina d’eccezione della Serie B 2022-2023: sarà Reggio Calabria e lo Stretto ad ospitare la cerimonia di presentazione dei calendari, nello splendido scenario dell’Arena. “Battuta” l’altra candidata, Como

Alla fine ha vinto Reggio Calabria. Sarà lo Stretto a dare il via alla Serie B 2022-2023. Dopo l’indiscrezione dei giorni scorsi, ora lo scatto decisivo: la Lega ha scelto la città rappresentata dalla Reggina per la cerimonia di presentazione dei calendari del nuovo campionato cadetto. La “sfida” è stata a due, tra Reggio e Como, ma alla fine ha avuto la meglio la città dello Stretto, con lo splendido scenario dell’Arena.

L’evento si svolgerà lunedì 11 luglio, in serata. Sono ancora pochi i dettagli, ma è evidente che si tratta di un’importante occasione che proietta la città di Reggio e lo spettacolo dello Stretto in tutta Italia e in diretta tv, come ai bei tempi. La cerimonia è difatti il “rito” di iniziazione della nuova stagione e non poteva che iniziare da una proprietà e una società completamente nuova, quella amaranto.