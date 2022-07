Premio Messina Cinema 2022: il programma delle serate del 29 e 30 luglio

19 Luglio 2022 11:10

Il 29 e 30 luglio torna il Premio Messina Cinema 2022: il programma delle due serate

Si taglia il nastro della IV^ Edizione del Premio Messina Cinema, che nella struttura e genesi, ripercorre fedelmente il copione delle precedenti annate. Quest’anno è dedicato alla memoria di Andrea Camilleri scrittore, sceneggiatore, regista teatrale, drammaturgo e docente universitario italiano, orgoglio della più bella Sicilia, che ci rende bandiere svettanti nel mondo. Si sottolinea che è la prima volta che il focus di un evento, punta i riflettori sul genio di Camilleri. Durante la serata di Gala del 30 Luglio, l’Associazione “Donare è vita” consegna dei riconoscimenti a coloro che si sono distinti per la “Solidarietà nel sociale sul territorio”.

Il programma delle due serate

Premio Messina Cinema 2022 – 4ª edizione

Date: venerdì 29 Luglio/sabato 30 Luglio 2022

Ideazione e direzione artistica a cura della dott.ssa Helga Corrao

Tema dedicato e focus di quest’anno è alla memoria del grande scrittore, regista, docente ANDREA CAMILLERI

N.B. Gli eventi legati alla giornata di venerdì 29 luglio sono a ingresso libero

N.B. La serata di sabato 30 luglio è rigorosamente ad invito, con mailing list all’ingresso del Monte di Pietà, luogo ospitante il gala

1° Giorno

1° Evento venerdì 29 Luglio 2022 ore 10.30 INGRESSO LIBERO

L’ AULA MAGNA DEL RETTORATO, piazza Pugliatti, Messina

OSPITA

Il Convegno di Studio Internazionale dal titolo: “Cinema, turismo e letteratura nella Sicilia del ‘900”

SINTESI DEL PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

Salvatore Cuzzocrea, Magnifico Rettore Università di Messina

Manlio Messina, Assessore al turismo Regione Sicilia

Bernardo Campo, Commissario Straordinario TaoArte

Filippo Grasso, Delegato del Rettore alle iniziative scientifiche nel settore del turismo

Dario Tomasello, Coordinatore corso di laurea DAMS Università di Messina

INTERVENTI

Claudio Gambino, Università Kore di Enna

Enrico Nicosia, Università di Messina

Alfonso Campisi, Università La Manouba, Tunisia

Cinzia Alibrandi, scrittrice e giornalista

Lorenzo Muscoso, regista, produttore, scrittore

Francesca Mangano, Presidente Ass. AURA

MODERATRICE DEI LAVORI

HELGA CORRAO, docente e pedagogista

2° evento venerdì 29 luglio ore 18:00 ingresso libero

CHIESA SAN GIOVANNI DI MALTA, via s.Giovanni di Malta, 2 Messina

“IL SACRO, L’ARTE, IL CINEMA”

AVVIO LAVORI

BENVENUTO E SALUTI ore 18

A cura del Mons. Angelo Oteri, Rettore della Chiesa, e di Don Francesco Broccio, Direttore Diocesano della Pastorale del Tempo libero, turismo e sport, segue una VISITA GUIDATA della Chiesa e del Museo del Tesoro di San Placido, a cura del prof. Marco Grassi, Storico Modernista e Storico dell’arte.

Ore 19

PRESENTAZIONE DEL LIBRO BIOGRAFICO edito da Cairo, che racconta la vita del famoso stilista lombardo MARTINO MIDALI,

“La stoffa della mia vita – un intreccio di trama e ordito” di MARTINO MIDALI scritto con CINZIA ALIBRANDI. L’incontro è introdotto da Helga Corrao: a seguire Midali dialoga con Cinzia Alibrandi sulle tematiche dell’opera, e su curiosità e aneddoti della sua eccezionale carriera.

È la prima volta che il noto stilista partecipa a un pubblico evento nella città di Messina.

Ore 20.30

Presentazione e proiezione del film “PLACIDO” di ARMANDO BELLOCCHI CGS in collaborazione con il circolo San Placido di Biancavilla, che vede come protagonista il Santo Martire Messinese, ripercorrendo le vicende legate alla vita di San Benedetto ed al Martirio di Placido nella Città dello Stretto.

MODERATRICE DEI LAVORI

HELGA CORRAO, docente e pedagogista

2° giorno 30 luglio 2022

MONTE DI PIETÀ ORE 20 INGRESSO AD INVITO

LA SERATA DI GALA È CONDOTTA DA HELGA CORRAO E LUIGI MISEFERI, CHE HA FATTO SCUOLA DI COMICITÀ CON IL “DUO BATTAGLIA E MISEFERI” DELLO STORICO “BAGAGLINO”: ATTORE TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E NOTO PERSONAGGIO TELEVISIVO.

All’interno si può ammirare la Mostra di Pittura a cura dell’artista pluripremiato GREGORIO CESAREO, con degustazione di Dolci tipici siciliani, della SICILDELIZIE di Vincenzo Taranto.

DURANTE LA SERATA SONO CONSEGNATI I SEGUENTI PREMI:

UN PREMIO ALLA MEMORIA

ANDREA CAMILLERI (ritira il genero ROCCO MORTELLITI)

scrittore, sceneggiatore, regista teatrale, drammaturgo e docente universitario

14 PREMI ALLA CARRIERA

BELLOCCHI ARMANDO – regista

BIVONA MARCELLO – autore, regista, scrittore sangiulianese presenta il suo nuovo film documentario: “Siciliani d’Africa” prodotto da Alfonso Campisi. La storia di quando gli italiani di Sicilia, ma non solo, andavano in Tunisia sui barconi perché il biglietto per il Sud America costava troppo. Un’epoca di convivenza tra culture e religioni ma anche il sabir, e la Goulette. Un bel viaggio nel tempo e in una terra amica, di un film che ha ricevuto ampi riconoscimenti in Tunisia, ed è stato presentato anche dalla più famosa delle italiane in terra d’Africa: Claudia Cardinale.

BUFFO PINA – Image Maker delle star televisive

CELANO PATRIZIO – regista

COCI CHICCO – attore, doppiatore e conduttore

CORTICCHIA FELICE – scrittore, autore teatrale, sceneggiatore, regista

GIUFFRIDA TURI – attore 1988 Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, 1990 Il Sole Buio di Damiano Damiani, 2001 Il Commissario Montalbano (Ispettore Guarraso), 2002 La Matassa di Ficarra e Picone, 2013 La Mafia uccide solo d’estate di PIF, Distretto di Polizia, Squadra Antimafia 2, Caravaggio..

GRECO KATYA – attrice messinese Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia (2020), Rita Levi-Montalcini (2020), Picciridda – Con i piedi nella sabbia (2019), Bolgia totale (2015), The elevator (2013),

YANEZ DINO FIANNACCA – Vocalist messinese, 30 anni di carriera

MANGANARO FABIO – attore messinese

MASSARO LUCA – attore messinese Una femmina 2022

MIDALI MARTINO – famoso stilista lombardo con 60 boutique della sua griffe sparsi da Nord a Sud della penisola, che ha cambiato il modo di vestire delle donne italiane. I suoi negozi sono stati presenti pure in America, tra cui due punti vendita a New York dove, tra le altre star, erano sue clienti Barbra Streisand e Debra Winger. Durante il gala si assiste ad una sfilata di una sua capsule di kimoni, capo civetta di quest’Estate 2022, interpretati non da modelle professioniste, per tenere fede alla visione dello stilista, di una moda accessibile in modo trasversale all’universo femminile.

MORTELLITI ROCCO – ha curato diverse regie teatrali e cinematografiche. Tra le sue principali si ricorda La strategia della maschera e La scomparsa di Patò entrambe tratte dalle omonime opere di Andrea Camilleri .

Ha recitato in diversi film tra i quali si evidenziano Un’isola, L’amico immaginario , Cresceranno i carciofi a Mimongo , Abbiamo solo fatto l’amore .

MUSCOSO LORENZO – regista, autore, scrittore pluripremiato, che ha ideato “Il festival verghiano” a Vizzini, patria di Giovanni Verga, da lui diretto ormai da dieci anni, portando in Europa il genio letterario e teatrale del grande autore siciliano, di cui proprio quest’anno ricorre il centenario della morte.

RESTUCCIA NICOLA – attore e produttore

RUSSO ANGELO – attore Il famoso Tatarella di Montalbano

VASSALLO ALESSIO – attore palermitano Nel 2020, è protagonista del film per la televisione, tratto da un romanzo storico di Andrea Camilleri , La concessione del telefono , diretto da Roan Johnson , in cui interpreta il ruolo di Pippo Genuardi.

5 MENZIONI SPECIALI

SCUOLA DI TEATRO VAUDEVILLE – ALU’ ALESSANDRO

SCUOLA DI CINEMA CMS – BELLEZZA CLAUDIO

SCUDERIE MOLONIA – Cavalli e carrozze dei Film di A. Camilleri

ALIBRANDI CINZIA – scrittrice e giornalista, collabora in modo fisso per i settimanali Ora, Voi, Tutto e il mensile Lei Style. È sei volte edita con ‘Anna e i suoi miracoli’ – Armando Siciliano editore, ‘Petali di Marta’ – Ensemble e con ‘Torna a casa lettera’ – Ensemble, Collana Pongo (di cui è stata inventrice e direttrice editoriale), ‘Storie di amori e disamori- dalla A alla Z e ritorno’ – Giulio Perrone Editore, ‘La vita é così’ – Mondadori/Piemme, scritto con la famosa attrice Dalila Di Lazzaro, e sua biografia, con il noto stilista lombardo Martino Midali ha scritto la sua biografia, pubblicata da Cairo ‘La stoffa della mia vita-un intreccio di trama e ordito’, presentata a Milano da Jo Squillo, a Roma da Stefania Sandrelli, a Napoli da Marisa Laurito.

CAMPISI ALFONSO- PRODUZIONE LETTERARIA – “TERRES PROMISES” -professore di Filologia Italiana e Romanza e Lingua e Dottrina Siciliana presso l’Università La Manouba, in Tunisia. Studioso specialista dell’immigrazione siciliana in Tunisia tra Ottocento e Novecento, il Professor Campisi è presidente (e fondatore) della Cattedra Universitaria Siciliana per il Dialogo delle Culture e Civiltà e presidente dell’AISLLI Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiani, per il continente africano, unica associazione di accademici ad aver fatto parte dell’UNESCO sin dalla sua creazione nel 1957. Autore di otto libri, Campisi ha pubblicato oltre un centinaio di articoli e riviste scientifiche di fama mondiale in Italia, Francia, Stati Uniti e Canada.

RICONOSCIMENTI

AURA – MANGANO FRANCESCA – Turismo religioso

“DONARE E’ VITA” – GAETANO ALESSANDRO Ass. Per la sensibilizzazione alla donazione degli organi, sangue e tessuti.

SICILDELIZIE – VINCENZO TARANTO degustazione

GREGORIO CESAREO – pittore Mostra d’arte

ANTONIO FERMI – attore Performance