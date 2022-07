Premio alla carriera per il Commissario Straordinario della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande

3 Luglio 2022 12:06

Premio alla carriera ad Anton Giulio Grande assegnato dal Prato Film Festival

Importante riconoscimento per Anton Giulio Grande, conferito dal Prato Film Festival, diretto da Romeo Conte: ieri sera, infatti, presso l’arena cinematografica del Castello dell’Imperatore, il Commissario Straordinario della Calabria Film Commission ha ricevuto il Premio alla Carriera Eccellenze della Moda, del Teatro e del Cinema. “Per la passione e l’amore impiegati nel proprio percorso professionale e artistico. Per aver caratterizzato significativamente il look e lo stile di intere generazioni e di divi e dive dello spettacolo. Per il suo contributo imprescindibile alla moda italiana ed internazionale.

Per essere una costante fonte di idee intorno alla bellezza e intorno allo stile”: queste le motivazioni del premio, consegnato nell’ambito della terza serata del festival, condotta da Federico Berti e Beatrice Schiaffino. “Sono felicissimo per questo premio, ricevuto in questo festival così importante – ha dichiarato Anton Giulio Grande – Sono legatissimo alla Toscana anche perchè a Firenze mi sono laureato, al Polimoda, e poi perchè Romeo Conte mi ha tenuto a battesimo in una sfilata, 25 anni fa, a Palazzo Vecchio, in cui il mio padrino fu Franco Zeffirelli e la mia tutor artistica Micol Fontana. Quindi, doppia emozione. Grazie al Prato Film Festival per avermi voluto premiare”.

Una serata ricca di emozioni, dunque, e densa di ospiti. Ma l’intera manifestazione – quest’anno dedicata a Renzo Montagnani – ha previsto, nell’intenso programma, la presenza di importanti autori e attori (solo per citarne qualcuno, Lino Musella, e il cast de “I fratelli De Filippo” e Giorgio Colangeli presenti nella serata conclusiva di oggi): momenti di incontro e di confronto per il festival, incentrato sui cortometraggi (provenienti da tutto il mondo) e giunto alla decima edizione.