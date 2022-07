Precorsi di Lingua Italiana per i futuri studenti internazionali dell’UniCal

5 Luglio 2022 17:19

Il Centro Linguistico e l’Ufficio Relazioni Internazionali accolgono i futuri studenti internazionali con dei PreCorsi di Lingua Italiana

Il Centro Linguistico di Ateneo è pronto ad accogliere le studentesse e gli studenti internazionali che dovranno immatricolarsi all’Università della Calabria il prossimo anno, attività che si svolge come di consueto in collaborazione con l’Ufficio di Relazioni Internazionali, proponendo un Precorso di Lingua Italiana.

Ogni anno molti studenti, provenienti da diverse parti del mondo, scelgono di trascorrere un periodo di studio e formazione presso l’Università della Calabria, prendendo parte ai numerosi progetti di internazionalizzazione. Soggiornare nel Campus con le sue molteplici attività, seguire le esercitazioni linguistiche ed interagire con colleghi italiani sono solo alcune delle più semplici opportunità che mettono lo studente internazionale a contatto con la Lingua e cultura italiana.

Il Precorso di Lingua Italiana è stato pensato per far vivere al meglio il momento dell’arrivo in Italia e nel Campus, per familiarizzare con l’approccio alle diverse attività didattiche e per favorire la socializzazione dei partecipanti. Inoltre, fornirà supporto alla preparazione della prova di accertamento linguistico che si terrà al termine del precorso, al fine di perfezionare l’iscrizione all’UniCal.

Il Precorso è strutturato in una serie di incontri settimanali che andranno dal 4 luglio al 7 settembre e che si svolgeranno online sulla piattaforma Teams. Si partirà da un livello A1, ma il percorso sarà poi personalizzato in base al livello di conoscenza della Lingua italiana dei partecipanti.

Il CLA UniCal è da sempre molto sensibile alle esigenze degli studenti e delle studentesse internazionali, sensibile e consapevole del fatto che la cultura di un posto passi anche e soprattutto dalla lingua che si parla.

Prendere parte a questo Precorso significherà costruire alcune delle conoscenze sulla Lingua Italiana in un ambiente dinamico e stimolante e iniziare a prendere confidenza con una realtà accademica attiva e propositiva in cui a breve studenti e studentesse si troveranno immersi a tempo pieno.