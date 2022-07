Il Comune di Polistena aderisce all’iniziativa “mai più stragi” a sostegno di Nicola Gratteri

3 Luglio 2022 17:14

L’Amministrazione Comunale di Polistena aderisce alla manifestazione promossa a Milano il 5 luglio denominata “mai più stragi” a sostegno del magistrato antimafia e Procuratore di Catanzaro dott. Nicola Gratteri

“L’Amministrazione Comunale di Polistena aderisce alla manifestazione promossa a Milano il 5 luglio denominata “mai più stragi” a sostegno del magistrato antimafia e Procuratore di Catanzaro dott. Nicola Gratteri minacciato più volte di morte. Hanno fatto bene gli organizzatori a scegliere una piazza al di fuori della Calabria poiché la lotta alla ndrangheta non é una questione limitata ai nostri territori bensì una problematica nazionale che investe il Paese e non solo la parte più debole di esso”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Polistena, Michele Tripodi.

“Le mafie sono concausa, insieme a classi dirigenti complici e corrotte, dei ritardi del Mezzogiorno per quel che riguarda la costruzione di un tessuto civile, economico e istituzionale solido, democratico e completamente libero dal condizionamento mafioso. Il procuratore Nicola Gratteri, che ringraziamo per il suo lavoro diligente e serio nella lotta alla ndrangheta, sta offrendo un servizio all’intera nazione e per questo merita di essere salvaguardato e protetto. A maggior ragione dopo la notizia di una sua paventata eliminazione occorre che si faccia quadrato sulla sua figura di magistrato verso il quale purtroppo pezzi di società guardano con sospetto e diffidenza. Noi siamo convinti che la strada percorsa dal dott. Gratteri sino ad oggi sia la strada giusta che può consentire alle nuove generazioni di sperare in un riscatto della Calabria onesta e del Mezzogiorno che lavora“, conclude Tripodi.