Dramma a Polistena: 21enne morto all’ospedale, l’Asp di Reggio Calabria avvia verifica interna

17 Luglio 2022 13:44

Il Commissario Di Furia (Asp Reggio Calabria) chiede che siano accertati gli aspetti sanitari del caso

Una terribile notizia giunge dall’ospedale di Polistena. Nella giornata di ieri è deceduto un ragazzo di appena 21 anni presso il Polo Ospedaliero del Comune situato nel reggino, gli inquirenti sono già al lavoro per stabile le cause del decesso e se ci sono eventuali responsabilità da parte dei medici. A tal proposito anche il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Di Furia, ha avviato una verifica interna finalizzata ad accertare gli aspetti sanitari del caso.

Si tratta di un nuovo caso che accende i riflettori sulla sanità calabrese, soprattutto nella provincia di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi l’Asp aveva deliberato la chiusura dei punti di primo soccorso a Scilla, Palmi e Oppido Mamertina, spostando i lavoratori proprio presso il nosocomio di Polistena. “Solo qualche giorno fa con il Direttore Luigi Longo ed il Sindaco di Polistena siamo intervenuti per denunciare la drammaticità della situazione. Ma per vedere qualcosa cambiare deve sempre avvenire qualcosa di irreparabile? Doveva succedere che un ragazzo dovesse perdere la vita? Vergogna!”, commenta in una nota Uil Reggio Calabria. “Si deve vergognare il Governatore, il Commissario, la politica, il sindacato dei privilegi che invece di battersi per una sanità giusta si vende al migliore offerente. Mandiamo a lavorare gli imboscati”, conclude il breve commento.