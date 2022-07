Chiuso il reparto di rianimazione dell’Ospedale di Polistena: “non abbiamo personale”. Pazienti trasferiti

1 Luglio 2022 16:38

Polistena, disagi all’Ospedale per la chiusura momentanea del reparto di rianimazione

E’ stato chiuso oggi “per carenza di personale” il reparto di rianimazione dell’ospedale di Polistena, fondamentale presidio sanitario della provincia di Reggio Calabria che serve la piana di Gioia Tauro. Il reparto rimarrà momentaneamente inutilizzato e i pazienti sono stati trasportati in altri ospedali. Apprensione per i residenti della Piana e dei paesi limitrofi che temono pericolose ripercussioni in caso di necessità data la chiusura di un reparto così importante che lascia scoperto un bacino di utenza molto ampio.