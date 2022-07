Reggio Calabria: ecco la Pizza MArRC di Fratelli La Bufala, dedicata al Museo dei Bronzi

7 Luglio 2022 15:23

Un prodotto che risulta essere un mix di sapori estivi in grado di catturare il palato ed anche l’attenzione dei turisti su un luogo di cultura che rappresenta un vanto per Reggio Calabria

L’azienda che riesce a legarsi col territorio, cosa c’è di meglio sul piano del marketing? E’ partita oggi la nuova creazione “Saperi & Sapori” della pizzeria Fratelli La Bufala di Reggio Calabria. Il noto locale la lanciato la Pizza MArRC, in omaggio al Museo Archeologico Nazionale, da cui prende il nome. Un abbinamento perfetto proprio oggi che, presso un’Aula della Camera dei Deputati , è stato presentato il ricco calendario di eventi per il 50° Anniversario dei Bronzi di Riace.

“Riconosciuto come uno fra gli istituti museali archeologici di maggiore prestigio in Italia – scrive in una nota l’azienda per annunciare la novità – , il Palazzo che lo ospita è fra i primi ad essere stati progettati specificatamente per un fine espositivo. Il Museo è intitolato a Marcello Piacentini che lo ha concepito con una interpretazione moderna, essendo esponente dell’architettura del primo Novecento”. Ispirata, dunque, al Museo reggino che custodisce numerosi reperti archeologici che provengono da tutto il territorio, la Pizza MArRc è un’esperienza di sapore in cui si incontra la mozzarella di bufala DOP, la dolcezza dei fiori di zucca e il gusto delle acciughe di Anoia e l’Olio EVO ottobratico Perrone. Un mix di sapori estivi che cattura il palato ed anche l’attenzione dei turisti su un luogo di cultura che Reggio Calabria ha da offrire a tutto il mondo.