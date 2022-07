“Da Formentera a Sorgentera”: Pippo Inzaghi fa il primo bagno a Reggio Calabria | FOTO

18 Luglio 2022 12:55

Il neo tecnico della Reggina ha fatto il suo primo bagno alla Sorgente, la spiaggia tanto amata dai cittadini di Reggio Calabria. Il sorriso dei presenti, felici di poter fare una foto con Pippo Inzaghi

L’arrivo a Reggio Calabria e ora anche il primo bagno al mare. Il neo allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi, è stato immortalato nella spiaggia della Sorgente e si è intrattenuto con i bagnanti che ovviamente lo hanno riconosciuto. “Da Formentera a Sorgentera è un attimo”, scrive sui social Alfredo Auspici, autore dello scatto che sta già raccogliendo tantissimi like sui social. Il tecnico piacentino, infatti, è un amante della spiaggia di Formentera, da anni trascorrere le proprie vacanze estive nella località delle isole Baleari, e questo fa immaginare che potrà trovarsi molto bene in una città di mare come Reggio.

Come si può vedere dall’immagine in basso, Inzaghi insieme al suo staff hanno fatto poi ritorno a piedi al Centro sportivo Sant’Agata, dove la squadra sta sostenendo la preparazione estiva, distante neppure 200m dalla Sorgente. Uno scatto bellissimo e che regala bellissime sensazioni. Si capisce dallo sguardo sorridente dei reggini che lo assalgono per un saluto o una foto. La Reggina tra le gente, e non c’è niente di più bello per un popolo che in questi mesi aveva smesso di parlare di calcio.