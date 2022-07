Messina, piano di riequilibrio finanziario: il Sindaco Basile alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti

6 Luglio 2022 12:25

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il Sindaco Basile il 14 luglio in audizione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti

Il Sindaco di Messina Federico Basile, giovedì 14, alle ore 10.30, sarà presente a Palermo all’adunanza della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana. La richiesta di audizione in presenza avanzata dal Sindaco, nei giorni scorsi, è stata così accolta dal Presidente dell’organismo di controllo regionale Salvatore Pilato, che ha ritenuto opportuno – si legge nella nota – “di procedere all’audizione richiesta, in conformità alle esigenze rappresentate dal Sindaco del Comune di Messina, finalizzata all’aggiornamento delle informazioni documentali relative al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente”.