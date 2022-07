Calcio a 5, si dividono le strade tra la Pgs Luce Messina e il capitano Valerio Bucca

1 Luglio 2022 11:33

Il capitano Valerio Bucca non è più un calcettista della Pgs Luce Messina

Si dividono di comune accordo le strade tra la Pgs Luce Messina ed il capitano Valerio Bucca. La decisione non intacca il rapporto che il club ha con uno dei giocatori dalla più lunga militanza in biancazzurro, come confermano le parole del presidente Fabrizio Caratozzolo: “Bucca è stato tra i protagonisti della scalata della Pgs Luce Messina nel calcio a 5 nazionale e ha fornito un prezioso contributo nelle ultime due stagioni, disputate nel campionato di serie B. Io e la dirigenza lo ringraziamo per quanto ha dato in questi anni e restiamo legati a lui sia per le qualità tecniche che umane, auspicando che questo non sia un addio, ma bensì un arrivederci. Auguriamo, intanto, a Valerio le migliori fortune”.