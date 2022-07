“Riaprite l’ospedale di Oppido Mamertina”: la comunità locale lancia la petizione

17 Luglio 2022 10:36

Dopo la chiusura decisa dall’Asp di Reggio Calabria la comunità Aspromontana e Pre-Aspromontana richiama l’attenzione con una raccolta firma

Le comunità locali in provincia di Reggio Calabria si mobilitano per la riapertura dell’ospedale di Oppido Mamertina lanciando online una petizione per la raccolta firme. “Chiediamo ai dirigenti sanitari dell’ASP di Reggio Calabria la riapertura dell’ospedale di Oppido Mamertina e il suo P.P.I., in quanto è impensabile lasciare sprovvista di qualsiasi struttura sanitaria la comunità Aspromontana e Pre-Aspromontana che fa a capo a Oppido Mamertina, anche perché non esiste una viabilità facilmente fruibile verso il più vicino Ospedale (circa 26 KM da Oppido, 36 Km da Delianuova) che a sua volta è sprovvisto di un Pronto Soccorso efficiente e di alcuni reparti vitali”, si legge nel testo della petizione avviata sul sito sicuro change.org.

La sollecitazione ha preso il via dopo che la direzione Provinciale dell’ASP di Reggio Calabria ha deliberato all’unanimità la chiusura dei PPI di Palmi, Oppido Mamertina e Scilla. I dipendenti dei tre presidi sanitari sono stati spostati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Polistena.