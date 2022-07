5 Luglio 2022 17:38

Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb, sarà ospite quest’oggi presso la trasmissione “Diretta Studio” su Radio Gamma

Quest’oggi, martedì 5 luglio, il direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi, sarà ospite nella trasmissione “Diretta Studio“, il contenitore giornalistico curato dal Direttore Responsabile Gianni Agostino, in onda su Radio Gamma No Stop 92.5 e in streaming su radiogammanostop.it. Il programma va in onda ogni martedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,40, nonchè in riedizione il mercoledì e venerdì dalle 13,00 alle 14,40.