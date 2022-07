Pellaro, l’acqua torna nelle case dopo sei giorni: cittadini assistiti dal Consigliere Barreca

28 Luglio 2022 15:44

Dopo i gravi disservizi idrici degli ultimi giorni gli abitanti di Pellaro possono tirare un sospiro di sollievo: la situazione sta tornando gradualmente alla normalità

Sta per finire l’inferno dei cittadini di Pellaro, località alle porte della città di Reggio Calabria. Dopo la segnalazione dei residenti tramite i canali di StrettoWeb, le autorità competenti hanno preso la situazione in mano visto che le tensioni che si stavano creando a causa di disservizi idrici che proseguivano (in piena estate!) da cinque giorni. In queste ore quindi l’acqua sta tornando a scorrere dai rubinetti grazie anche all’intervento del Consigliere delegato Francesco Barreca. La sign. Annunziata Ambrogio ci tiene a ringraziarlo per la disponibilità. Di seguito le parole della cittadina:

“Vorrei ringraziare il Consigliere Francesco Barreca in quanto ha dimostrato grande umanità e si è messo a disposizione dei cittadini. Momentaneamente, grazie al suo interessamento, è arrivata l’autobotte nelle case dove l’acqua ancora non scorreva. Sia lui che il tecnico stamattina sono venuti personalmente a vedere che tipo di problema c’era. Appena ora la cisterna comunale sarà piena, faranno la manovra per farci arrivare regolarmente l’acqua in tutta la zona. Sono davvero grata perché mi ha contattata e mi ha ascoltata per trovare una soluzione”.

La situazione sta tornando dunque gradualmente alla normalità e si spera che già dalla giornata di domani per tutta la zona di Pellaro il servizio riprenda regolarmente, come giusto che sia.