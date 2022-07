Pellaro, sporcizia al Parco Giochi sul Lungomare. Un papà: “grazie Sindaco per aver reso la serata di mia figli indimenticabile”

2 Luglio 2022 10:44

Un Parco Giochi sul Lungomare trasformato in microdiscarica, ma luogo frequentato giornalmente – soprattutto d’estate e soprattutto la sera – da tantissimi bambini. Sporcizia e rifiuti alle giostrine sulla via marina di Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. A denunciare l’accaduto è un papà, che ha segnalato il problema con una foto (immagine in evidenza) e con qualche riga di rabbia e sdegno perché “l’Amministrazione vuole far giocare i nostri figli qui”.

“Bastano solo due righe – scrive il cittadino – per esprimere lo sdegno in cui riversa il Parco Giochi sul Lungomare di Pellaro, lasciato all’incuria degli incivili che senza controllo da parte degli enti, rendono difficile anche far trascorrere una bella serata alle famiglie. Vorrei ringraziare il Sindaco per aver reso la serata di mia figlia, INDIMENTICABILE…”