"La firma del Patto per Reggio Calabria da parte del Premier Mario Draghi, come ultimo atto della sua esperienza alla guida del Paese, costituisce l'ennesimo straordinario traguardo ottenuto dal sindaco Falcomatà. Un risultato che affonda le sue radici nel percorso di risanamento avviato dal sindaco ormai quasi 8 anni fa e che, a dispetto di chi aveva prefigurato per la città solo lo spettro inesorabile del dissesto, sta portando a termine la missione (apparentemente) impossibile di risanare le casse comunali ed aprire una nuova fase per l'Ente di Palazzo San Giorgio".

“La storia recente di questa città – prosegue la nota – segna una netta demarcazione tra chi ha distrutto e chi ha ricostruito, tra chi ballava mentre la nave colava a picco e chi invece si è posto l’obiettivo, complesso ed ambizioso, di rimettere in piedi un edificio partendo dalle sua fondamenta. Ed il sindaco Falcomatà e l’intera squadra degli amministratori che lo hanno accompagnato in questi anni, con in testa il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, ci sono riusciti. L’autorevole firma di Mario Draghi, nonostante il clima nazionale di grande instabilità irresponsabilmente generato da certe forze politiche, suggella ancora una volta questo percorso virtuoso, aprendo adesso nuovi scenari sullo stato finanziario dell’Ente. Attendiamo il rientro del nostro sindaco, oggi ingiustamente sospeso, per poter proseguire insieme il cammino avviato e raggiungere, insieme alla comunità reggina che ha sempre dimostrato la volontà di accompagnare questo percorso, nuovi ed ambiziosi traguardi”.