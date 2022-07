23 Luglio 2022 17:35

Patti: 4° giorno di cammino per il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca partito all’alba di mercoledì 20 luglio da Fiumedinisi e deciso ad arrivare a piedi a Palermo il 29

È il quarto giorno di cammino per il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, partito all’alba di mercoledì 20 luglio da Fiumedinisi e deciso ad arrivare a piedi a Palermo il 29. Un cammino di 10 giorni, 4 dei quali già trascorsi con 150 km percorsi su un totale di 350. Il percorso di oggi ha portato Cateno De Luca al Tindari con un momento particolarmente toccante all’interno del Santuario. De Luca ha proseguito il suo cammino fino ad arrivare nel comune di Patti dove ha presentato il 4^ comandamento programmatico. Dopo aver affrontato il tema della burocrazia, della continuità territoriale e del risanamento dei conti, il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca ha approfondito il tema legato ai giovani.

4^- “Sicilia, Isola che fa largo ai giovani”.

Rideterminazione della dotazione organica della pubblica amministrazione regionale con un imponente piano assunzionale previa stabilizzazione di ogni livello del precariato storico anche in funzione delle prossime quiescenze di breve e medio termine. Sostegno alle imprese giovanili per dare un futuro ai nostri figli nella loro terra.

“Il nostro quarto comandamento programmatico, ha spiegato De Luca, lancia un messaggio molto chiaro: è arrivato il momento di mettere in atto strategie mirate a dare opportunità concrete di crescita professionale e occupazionale. Dai recenti dati del Centro Studi ImpresaLavoro emerge che in Sicilia solo il 5,8% dei giovani ha un’occupazione. Le responsabilità sono note. Pensiamo a chi ha gestito la formazione professionale, al saccheggio che è stato perpetrato a più livelli. Stiamo costituendo gruppi di lavoro che si occuperanno di sviluppare strategie di attuazione azioni attuabile da subito per dare una svolta al sistema. Il cambiamento è possibile. Dobbiamo puntare sull’imprenditoria con incentivi concreti”. La giornata di oggi prosegue ripartendo da Patti alle ore 16:30 verso Marina di Patti, Gioiosa Marea, Piraino. A Gliaca di Piraino alle ore 21:30 è in programma il momento di confronto.