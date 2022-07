Giallo a Palmi, uomo trovato morto in casa: non si avevano sue notizie da giorni

18 Luglio 2022 12:23

Palmi: l’uomo è stato trovato in casa morto e al momento non si conoscono le cause del decesso

E’ stato trovato senza vita questa notte all’interno della sua abitazione in via San Rocco a Palmi un ex docente di cui non si avevano notizie da giorni. Sembrerebbe che l’uomo non avesse familiari e a lanciare l’allarme, dato che da giorni non lo sentivano, siano stati parenti e amici. Entrate all’interno dell’abitazione, le Forze dell’Ordine hanno accertato la morte dell’uomo. Al momento non si conoscono le cause del decesso e sul caso sono state avviate le indagini da parte dei Ris.