Palmi: tradizionale passaggio del collare dell’Inner Wheel Club

16 Luglio 2022 18:36

Si è svolta la cerimonia per il tradizionale passaggio del collare dell’Inner Wheel Club di Palmi tra la Presidente uscente, Antonella Morabito e la neoeletta Mariateresa Saffioti

Circondati da un gioioso clima di familiare amicizia e convivialità, alla presenza delle molte autorità, nonché dei rappresentati dei Club service locali, Rotary, Rotaract, Fidapa, Soroptimist, Lions Club, Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia, venerdì 15 luglio, presso l’Hotel Stella Maris sito in Palmi, si è svolta la cerimonia per il tradizionale passaggio del collare dell’Inner Wheel Club di Palmi tra la Presidente uscente, Antonella Morabito e la neoeletta Mariateresa Saffioti. La prima, nel sintetizzare le attività svolte durante il suo mandato, ha messo in rilievo gli eventi più partecipati dell’anno sociale 2021-2022, quali numerosi convegni ed un concerto di musica jazz, esprimendo grande soddisfazione per le donazioni effettuate dal Club in favore di diversi istituti di accoglienza e per l’ingresso di cinque nuove socie, Federica Catanzariti, Sabina Bonacci, Maria Teresa Cartisano, Rosanna Moneleone, Denise Lombardo, le quali con copiosa e sincera emozione, vengono presentate, durante la medesima cerimonia, dalle rispettive madrine, arricchendo ed incrementando la grande famiglia innerina. Prende la parola a questo punto la neopresidente, Mariateresa Saffioti, manifestando nel discorso di insediamento grande emozione per la sua importante investitura giunta ad appena un anno dall’entrata nell’Inner. Un’elezione che coincide con il decimo anno dalla fondazione del club palmese, il quale vanta un decennio di spirito di servizio, volontà e senso di appartenenza. Il nuovo tema distrettuale, chiarisce la nuova eletta, è “Work Wonders”, che può essere tradotto come: “Fai meraviglie”, compendiandosi in un logo costituito da due figure stilizzate capaci di mimare l’immenso lavoro di quelle donne, le quali, con la loro immensa e dispendiosa attività, illuminano il mondo come le stelle variopinte che campeggiano sul medesimo marchio.

Quelle donne, prosegue la Saffioti che, citando Rita Levi Montalcini: “Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale, divenendo la colonna vertebrale della società”. In tale maniera: “Animate dall’obiettivo di realizzare progetti volti all’arricchimento continuo della comunità in risposta alle esigenze del nostro territorio”, conclude la Presidente, “Impronteremo il nostro anno sociale su quell’etica che, ispirandosi ai fondamentali valori di unione, solidarietà ed impegno, sia in grado di valorizzare le realtà locali, in costante collaborazione con gli enti di riferimento e le altre associazioni operanti in zona”. Sono intervenute, infine, alla tavola rotonda, impreziosendo con piacevoli e calzanti interventi questa splendida serata, la Past Governatrice distrettuale Luisa Gangemi Noto e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Palmi, Denise Iacovo, augurando rispettivamente al Presidente ed a tutte le socie una proficua e responsabile azione animata dal servizio con e per l’altro.