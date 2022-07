Palmi: installate docce e passerelle alla Tonnara

1 Luglio 2022 16:56

Il Comune di Palmi ha scelto di puntare ad uno sviluppo turistico sostenibile

Il Comune di Palmi, in continuità con quanto fatto sin dall’inizio del primo mandato, comunica che in questi giorni sono in corso le installazione delle docce e delle passerelle per l’accesso alle spiagge su tutto il tratto di costa palmese. “Vogliamo una spiaggia il più possibile aperta e inclusiva, che possa accogliere i cittadini con ridotte capacità motorie e offrire servizi gratuiti, come la doccia, per tutte le persone. Con il nuovo piano spiaggia, che sarà presto esecutivo, puntiamo a uno sviluppo turistico sostenibile della nostra costa, che possa essere di richiamo per i turisti e vera spinta per l’economia”, conclude la nota.