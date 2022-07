Palmi, inaugurato il punto di arrivo bus: “è un’infrastruttura strategica”

29 Luglio 2022 16:14

Si tratta di un’infrastruttura importante per il territorio perché realizzata nell’area ove sorgerà il nuovo ospedale della Piana

Questa mattina è stato inaugurato a Palmi, in Piazzale Trodio, il punto di arrivo bus. Questo, da oggi, diventerà riferimento importante per il trasporto pubblico dell’intero territorio perché si tratta di un’infrastruttura strategica realizzata nell’area ove sorgerà il nuovo ospedale della Piana. Esulta per la notizia il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, anche lui presente per il taglio del nastro: “i cittadini ne attendevano l’apertura da molti anni ed oggi ce l’abbiamo fatta, grazie al grande lavoro di squadra messo in campo”.

“Siamo già parallelamente proiettati con determinazione sul terminal bus di Gioia Tauro, altra opera che non può più attendere, e sul progetto di ripristinare la linea ferroviaria Palmi-Gioia Tauro. Ringrazio il Presidente Occhiuto, l’Assessore Orsomarso, gli Uffici Regionali e l’amministratore unico di Ferrovie della Calabria Ing. Ferraro con tutti i tecnici dell’azienda e il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio”, conclude il Consigliere Regionale di Forza Italia.