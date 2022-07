Palmi, fuoriuscita di liquame fognario a Taureana: “Comune e Città Metropolitana intervengano subito”

19 Luglio 2022 12:49

I Consiglieri di Forza Italia bacchettano l’amministrazione Comunale: “una cosa è certa, non possiamo pensare di diventare una vera Città turistica in queste condizioni”

I Consiglieri di Forza Italia al Comune di Palmi, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano, da diverse settimane stanno sollecitando la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Palmi, ciascuno per le proprie competenze, ad intervenire sulla strada Palmi-Tonnara e Pietrenere-Scinà. “Da allora nessuno è intervenuto, nulla è cambiato, anzi, qualcosa si, ma in peggio”, scrivono i Consiglieri. Secondo quanto fanno sapere, ormai da giorni che la strada che attraversa il centro abitato della frazione di Taureana è interessata da fuoriuscite di liquami fognari, all’altezza della Chiesa e all’incrocio con la strada che porta al Parco Archeologico dei Tauriani.

“Non abbiamo pubblicato le fotografie prima, non lo faremo neanche questa volta per amore verso la nostra Città, ma è necessario intervenire subito! – si legge nella nota – Una cosa è certa, non possiamo pensare di diventare una vera Città turistica in queste condizioni e, soprattutto, non possiamo pensare di guardarci ancora indietro ed accusare sempre chi ci ha preceduto, specie se chi ci ha preceduto coincide con la stessa amministrazione. Poniamoci delle priorità e lavoriamo per raggiungere obiettivi che sono basilari e il potenziamento della rete fognaria e la manutenzione stradale lo sono”.