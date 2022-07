Pallacanestro Viola presente al progetto 8.24 in memoria di Kobe Bryant

22 Luglio 2022 12:07

La Pallacanestro Viola parteciperà al progetto 8.24 per onorare la memoria di Kobe Bryant

Il progetto 8.24 è un omaggio a Kobe Bryant e nasce da un’idea di un gruppo di amici di Rieti, appassionati di basket, con l’intento di ricordare la figura di Kobe Bryant e della sua famiglia. Sarà gestito da BCM Sport Team Asd e si svolgerà nell’ambito del Rieti Sport Festival. Prevede il coinvolgimento delle città in cui il Mamba ha vissuto da bambino: oltre Rieti, Pistoia, Reggio Calabria e Reggio Emilia. Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 alcuni atleti delle giovanili della Pallacanestro Viola saranno dunque Rieti per partecipare all’edizione zero del progetto e saranno coinvolti in sedute tecniche di allenamento sotto la guida di Coach Martellossi.

Nel comitato organizzatore Giacomo Galanda (rapporti con istituzioni e coordinatore eventi e il nostro Carlo Rombolà (rapporti con istituzioni ed associazioni). A completare il comitato anche Vincenzo Romeo per la Viola Reggio Calabria, Stefano Della Rosa (Pistoia Basket) e Giudici Davide, Presidente Provinciale FIP (Pallacanestro Reggiana). A pochi giorni dalla visita di moglie e figlie di Kobe Bryant nella nostra città un’altra occasione irripetibile per onorare la memoria del grande atleta.