Pallacanestro Viola, primo addio: Federico Ingrosso è un nuovo giocatore di Monopoli

10 Luglio 2022 11:15

Prima mancata riconferma nel roster della Pallacanestro Viola per la prossima stagione: i neroarancio salutano Federico Ingrosso che passa alla Action Now Monopoli

Mentre il mercato in entrata tace, sul fronte uscite arriva una notizia importante. In casa Pallacanestro Viola è ufficiale il primo addio e porta il nome e il cognome di Federico Ingrosso. La guardia pugliese è un nuovo giocatore della Action Now Monopoli. Personalità, punti nelle mani e giocate spettacolari hanno fatto di Ingrosso un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di coach Bolignano. Ingrosso ha messo insieme 11.3 punti a partita nei 33.1 minuti giocati di media in maglia neroarancio nella passata stagione, cifre che hanno contribuito a raggiungere il primo turno dei Playoff superando ogni aspettativa.

“Sono una guardia pura. Mi piace giocare con il pick and roll e creare per me e per gli altri. Mi piace fare un po’ tutto: tirare da tre, penetrare, scaricare la palla. – le prime parole di Ingrosso con la sua nuova squadra – Coach Salvemini? L’ho incrociato tante volte da avversario: lo conosco molto bene e lui conosce me. Mi ha cercato anche l’anno scorso quando era a Teramo, poi, per vari motivi, non ci siamo trovati. Ora finalmente lavoreremo insieme“.