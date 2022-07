Pallacanestro Viola, la formula della Serie B 2022-2023: sarà dura anche puntare alla salvezza

15 Luglio 2022 17:36

La riforma dei campionati complica notevolmente la Serie B 2022-2023: Playoff promozione ristretti, “Playout” allargati dal 5° posto al 12°, 4 retrocessioni dirette

Futuro più nero che arancio per il basket a Reggio Calabria. Dopo la splendida cavalcata della passata stagione compiuta dalla Pallacanestro Viola, il nuovo campionato non sembra iniziare sotto i migliori auspici. La prima batosta è arrivata dalla composizione dei gironi che la Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato nel pomeriggio odierno. La Viola, insieme alle squadre siciliane, parteciperà al Gruppo B con le squadre di Lombardia, Veneto e Friuli. Tradotto: trasferte lunghe e costi di gestione che schizzano verso l’alto. Dal punto di vista economico servirà uno sforzo importante anche solo per mantenere la categoria.

A tal proposito, quest’anno riconfermare la Serie B potrebbe essere complicato tanto quanto puntare a un’eventuale postseason. Il motivo deriva dalla riforma dei campionati che trasforma completamente la situazione della Serie B. Nella nota emessa dalla Lega Nazionale pallacanestro vengono spiegate le modalità con le quali si svolgerà la nuova stagione: Playoff ristretti alle prime 4 in classifica, le vincenti dei 4 Playoff si sfideranno in girone all’Italia in cui le prime due saranno promosse in A2. Le squadre classificate dal 5° posto al 12° si giocheranno un particolare Playout su turno singolo (al meglio delle 5 gare) in cui chi perderà sarà retrocesso in Interregionale insieme alle squadre classificate dalla 13ª alla 16ª posizione, retrocesse automaticamente.

“Quattro gironi da 16 squadre, turno di andata e ritorno. Al termine:

1) le prime 4 di ogni girone accedono a 4 tabelloni Playoff da 4 squadre ciascuno, su due turni. Le vincenti passano ad un concentramento in campo neutro, con girone all’italiana: al termine delle 3 gare, le prime due classificate sono promosse in A2 2023/2024.

2) le squadre classificate dal 5° al 12° posto accedono ad un turno unico al meglio delle 5 gare (5-12, 6-11, 7-10, 8-9): le vincenti accedono alla Serie B, le altre si riposizionano in Interregionale.

3) Scendono direttamente in Interregionale le squadre che al termine della stagione regolare si classificano dal 13° al 16° posto”.