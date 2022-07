Pallacanestro Viola, tris di addii importanti: Balic, Gaetano e Lazzari firmano altrove

18 Luglio 2022 16:46

Amar Balic, Franco Gaetano e Vittorio Lazzari salutano la Pallacanestro Viola: il roster neroarancio perde 3 pedine importanti in vista della prossima, complicata stagione

Dopo aver incassato il duro colpo della collocazione nel girone lombardo-veneto della prossima Serie B, la Pallacanestro Viola continua a fare i conti con gli addii pesanti dal proprio roster. Dopo capitan Fofo Barrile, Yande Fall e Federico Ingrosso, tocca ad altri tre nomi fare le valigie alla volta di altri lidi. Amar Balic, uno dei migliori playmaker della passata Serie B, dopo una stagione illuminante alla voce punti e assist, impreziosita da un buzzer beater da centrocampo contro Monopoli, lascia lo Stretto per trasferirsi a Teramo.

Il reparto guardie si svuota ulteriormente con l’addio di Vittorio Lazzari che, dopo un anno sfortunato a Reggio Calabria (out diverse settimane per infortunio alla caviglia), firma con Benevento. Ultimo addio, forse uno dei più sofferti dopo la grande stagione disputata al PalaCalafiore, è quello di “Magic Frank” Franco Gaetano, lungo cresciuto in maniera esponenziale la scorsa stagione, autore di diverse doppie doppie e prestazioni da man of the match nella cavalcata della Viola verso i Playoff. Il 4 lametino firma con Ragusa.