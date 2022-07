Serie B, clamoroso a Palermo: mister Baldini si è dimesso

27 Luglio 2022 19:51

Il tecnico della promozione ha lasciato la squadra a pochi giorni dall’inizio della stagione: domenica i rosanero esordiranno in Coppa Italia contro la Reggiana. Lascia anche il ds Renzo Castagnini

Fulmine a ciel sereno in casa Palermo: si è dimesso il tecnico Silvio Baldini. Insieme a lui saluta anche il ds Renzo Castagnini per una rivoluzione inaspettata. La situazione è esplosa mercoledì mattina, quando l’allenatore ha abbandonato la seduta mattutina in palestra perché molto arrabbiato. Baldini non è soddisfatto del mercato svolto finora, lo aveva chiaramente detto dopo l’amichevole persa 5-0 contro il Pisa. Nel pomeriggio si è tenuto un summit allo stadio Renzo Barbera con la proprietà che ha provato a ricucire i rapporti, ma sia Baldini che Castagnini sono rimasti fermi sulle loro posizioni.

Entrambi dunque lasciano il loro ruolo, aprendo ad una clamorosa rivoluzione tecnica a poche settimane dall’inizio del campionato. Domenica, in realtà, il Palermo sarà impegnato nella gara di Coppa Italia contro la Reggiana.