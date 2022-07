Palermo, la nuova proprietà vuole la Serie A: “Guardiola? Forse un giorno potrà venire qui a lavorare…”

4 Luglio 2022 17:49

City Football Group, nuova proprietà del Palermo, fa già sognare la città siciliana: “obiettivo Serie A e futuro solido per i prossimi 25 anni”. E su Guardiola…

Giornata storica per la Palermo calcistica e non. Oggi infatti è stato ufficializzato, dopo la firma di qualche giorno fa, il passaggio della società a City Football Group, la proprietà che fa capo allo Sceicco Mansour, detentore del Manchester City e di altre società sparse in giro per il mondo. Il tutto, proprio nell’estate in cui il sodalizio rosanero è tornato in Serie B, a conclusione di un avvincente cammino ai playoff.

L’obiettivo dunque, per forza di cose, è la Serie A. Senza passi troppo lunghi e senza fretta, però, ma con la programmazione. A spiegarlo, nella conferenza stampa di questa mattina, è stato il CEO della nuova società, Ferran Soriano: “il nostro obiettivo è consolidarci in Serie B, costruire una squadra solida per la Serie B, per poi cercare di salire l’anno successivo, ma dobbiamo avere pazienza. L’obiettivo sarà raggiunto passo dopo passo. Se si corre troppo il risultato non arriva mai”. Calma e programmazione perché “il futuro di Palermo è in buone mani, è sicuro per i prossimi 20 o 25 anni”.

“Alcuni tifosi sognano l’Europa? Anche io sogno, e noi tutti vogliamo portare i tifosi con noi. Questa è la nostra ambizione. Ma l’ho detto prima, ambizione e umiltà. Serve pazienza in questo”. E a proposito di Europa, un giornalista chiede a Soriano se si è confrontato con Guardiola, allenatore del Manchester City e conoscitore del calcio italiano per aver militato da giocatore in Roma e Brescia: “Guardiola mi ha chiesto se c’è il sole a Palermo. Forse un giorno potrà venire qui a lavorare. Sa tutto quello che facciamo e conosce il calcio italiano”.