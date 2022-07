Palermo, è fatta: c’è il passaggio al City Football Group

1 Luglio 2022 13:40

Diversi media nazionali stanno rilanciando la notizia del passaggio del closing previsto per oggi, con il passaggio dell’80% delle quote – già definito – per 13 milioni di euro più bonus da Dario Mirri al gruppo arabo. Atteso l’annuncio per lunedì

Il Palermo passa al City Football Group dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietario di diverse società sportive tra cui, soprattutto, il Manchester City. Si tratta del primo club acquisito in Italia e del primo italiano a passare sotto gestione araba. Dopo mesi di trattative, lo storico sodalizio siciliano – tra l’altro fresco di ritorno in B – può guardare con entusiasmo e fiducia al futuro.

Diversi media nazionali stanno rilanciando la notizia del closing previsto per oggi, con il passaggio dell’80% delle quote – già definito – per 13 milioni di euro più bonus da Dario Mirri al gruppo arabo. L’annuncio sarà ufficiale lunedì, tramite una conferenza stampa. La trattativa era cominciata ad aprile e diventata di dominio pubblico già da diverse settimane. Alcuni emissari sono stati anche presenti al Barbera per le gare interne dei playoff dei rosanero, toccando con mano l’entusiasmo e la passione del popolo palermitano, il quale ha riempito lo stadio cittadino in ogni ordine di posto.